Анастасия Волочкова дважды села в лужу на глазах у всех

В интернете обсуждают видеозаписи, после просмотра которых хочется посочувствовать знаменитой танцовщице и посоветовать не надевать неудобную одежду во избежание подобных казусов.
Так, на первых кадрах видно, как Анастасия принимает участие в фотосессии. Перед объективом камеры она предстает в бархатном вечернем платье в пол с высоким разрезом до бедра. В один момент Волочкова решила встать в изящную позу на пуантах, выставив левую ногу в сторону. Но как только балерина закончила элемент, она случайно наступила на платье и запуталась в нем. Звезде ничего не оставалось, как упасть с высоты собственного роста.
Красивый наряд дважды стал причиной падения Анастасии. На втором видео артистка стоит на сцене. Через некоторое время к ней подходит поклонница, чтобы вручить цветы. Они решили обняться. И когда танцовщица стала вставать вместе с букетом и поворачиваться к сцене, она упала. Волочкова вновь наступила на длинный подол платья.
Анастасия позже рассказала, что была сильная боль, но она продолжила концерт, выполняя хореографические композиции.
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