Волочкова в трусах и шубе поздравила мужчин с 23 февраля

Анастасия Волочкова необычным образом поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Балерина появилась на публике в откровенном наряде.

Знаменитость встретила 23 февраля в спа-отеле, расположенном в Московской области. Артистка появилась перед гостями в светлом топе, шубе и коротких шортах – последние можно было легко спутать с нижним бельем. Окружающие с любопытством смотрели на Анастасию Волочкову.

В личном микроблоге в "Инстаграме" звезда пожелала мужчинам мира и добра. "Будьте мужественны, любите и будьте любимы", – обратилась к поклонникам балерина. Кроме того, Анастасия Волочкова напомнила, что для женщин их защита заключается в добропорядочности, благородстве и красоте в поступках.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что 14-летняя дочь бывшей примы Большого театра Ариадна уже стала самостоятельно зарабатывать. Девочка продала свою картину за пять тысяч рублей. Часть суммы ребенок решила отдать приюту для животных.

Напомним, что подросток живет вместе с отцом – бизнесменом Игорем Вдовиным. Известно, что дочь Анастасии Волочковой также хорошо ладит со своей мачехой. Они часто посещают вместе светские мероприятия и даже ходят по магазинам.