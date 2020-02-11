Дочь-подросток променяла Волочкову на новую пассию отца

Подростка сфотографировали на красной дорожке премьерного показа картины "Лед-2", который выйдет в широкий прокат к Дню всех влюбленных. За руку она держала эффектную блондинку и, увы, не по имени Анастасия Волочкова. Вместо звездной мамы на фильм она привела телеведущую Елену Николаеву и по совместительству мачеху.
Как оказалось, девочка уже не раз появлялась в компании любовницы отца на светских мероприятиях. До этого их видели вместе на премьере "Короля льва". Также они мило позировали фотографам перед показом картины "Девушки бывают разные". Вероятно, их связывают теплые отношения.
Недавно стало известно, что Игорь Вдовин уже около полутора лет живет вместе с Еленой Николаевой одной семьей. Так что пока Анастасия Волочкова переносит очередную свадьбу, ее бывший супруг давно счастлив.
Напомним, что Ариадна появилась на свет за два года до свадьбы родителей. Девочка ведет довольно открытый образ жизни, а мама и папа не ограничивают ее в этом. У ребенка есть свой ютуб-канал, она активна в соцсетях и периодически делится с подписчиками новостями из жизни.
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