"Напугали ежа голой ***": снявшаяся для Playboy Кожевникова жестко ответила моралистам

Мать троих детей отметила, что эта фотография 11-летней давности для нее лучший мотиватор, чтобы ходить в спортзал и правильно питаться. Она гордится своим идеальным телом на снимке, поэтому ей не совестно за столь пикантную фотосессию. "Слушайте , я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Напугали ежа голой, ну дальше сами знаете", – написала Мария Кожевникова.
35-летняя актриса уточнила, что, возможно, даже повесит этот снимок на холодильник в качестве оберега – видимо, от лишнего куска торта. Однако откровенное признание артистки не уберегло ее от новой волны осуждения. "Фотошоп "плоский живот" выглядит слишком искусственно...", "Зачем тебе это всем показывать и правильность действий своих доказывать. Любят одетых используют раздетых", "Не даром однажды один мудрец сказал!-"береги честь смолоду", "Маша я конечно не моралист и против Вас не имею ничего, но вы же депутат, какой пример вы показываете молодым", – написали разгневанные люди под снимком эротического содержания.
Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей от союза с бизнесменом Евгением Васильевым. Пара официально не зарегистрировала отношения – в этом женщина призналась год назад. Однако звезду "Универа" такое положение дел не смущает. Она уверена, что возлюбленные могут расписаться хоть завтра.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
В СССР всё было нормально!
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
Меня тошнит от стариков...
Секс символы сегодня
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?