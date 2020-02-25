"Напугали ежа голой ***": снявшаяся для Playboy Кожевникова жестко ответила моралистам

Мария Кожевникова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте архивный снимок с обложки мужского журнала. В тексте она ответила всем, кто пытается застыдить ее за съемку в обнаженном виде.

Мать троих детей отметила, что эта фотография 11-летней давности для нее лучший мотиватор, чтобы ходить в спортзал и правильно питаться. Она гордится своим идеальным телом на снимке, поэтому ей не совестно за столь пикантную фотосессию. "Слушайте , я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Напугали ежа голой, ну дальше сами знаете", – написала Мария Кожевникова.

35-летняя актриса уточнила, что, возможно, даже повесит этот снимок на холодильник в качестве оберега – видимо, от лишнего куска торта. Однако откровенное признание артистки не уберегло ее от новой волны осуждения. "Фотошоп "плоский живот" выглядит слишком искусственно...", "Зачем тебе это всем показывать и правильность действий своих доказывать. Любят одетых используют раздетых", "Не даром однажды один мудрец сказал!-"береги честь смолоду", "Маша я конечно не моралист и против Вас не имею ничего, но вы же депутат, какой пример вы показываете молодым", – написали разгневанные люди под снимком эротического содержания.

Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей от союза с бизнесменом Евгением Васильевым. Пара официально не зарегистрировала отношения – в этом женщина призналась год назад. Однако звезду "Универа" такое положение дел не смущает. Она уверена, что возлюбленные могут расписаться хоть завтра.