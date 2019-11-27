Мария Кожевникова боится за здоровье детей

Накануне артистка опубликовала пост в своем Инстаграм-аккаунте, в котором рассказала о случившейся беде. Ее старшие мальчики серьезно заболели. Мария уверена, что во всем виноват новый вирус.
У Максима и Ивана уже несколько дней подряд держится высокая температура. При этом никакие жаропонижающие не помогают. Более того, не помогают и средства, которые знаменитость привозить из-за границы. Хотя они все сделаны на основе натуральных компонентов, без химии.
"Ощущение, что эти вирусы специально разрабатывают и "выпускают", – заявила телезвезда.
Кроме того, светская львица публично извинилась перед всеми организаторами премий и мероприятий, которые онаобещала посетить. Мария призналась, что очень надеется на понимание с их стороны.
"Я сейчас больше нужна сыновьям", – отметила переживающая мать.
Кожевникова предупредила всех мамочек тщательно следить за своими малышами. По возможности не появляться в общественных местах.
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