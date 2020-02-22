"Бабья зависть": взбунтовавшуюся Кожевникову жестко приложили

В минувшую пятницу, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.
Известие прокомментировала актриса Мария Кожевникова в Twitter. Звезда заявила, что почетное звание обесценилось. "Разве можно сравнить моего деда, который отвоевал две войны, реально несколько раз умирал за Родину, и помощницу главы МВД?", – написала взбунтовавшаяся артистка.
Высказывание Марии Кожевниковой вызвало неоднозначную реакцию пользователей. С актрисой не согласился продюсер Андрей Разин, который с 2013 года является членом партии "Единая Россия". Он назвал нападки звезды сериала "Универ" на Ирину Волк напрасными.
По его словам, официальный представитель МВД – красивый, умный, грамотный и "юридически образованный человек", который действительно заслуживает такое высокое звание. "Считаю, что это просто бабья зависть актрисы Марии Кожевниковой", – приложил знаменитость продюсер.
Андрей Разин вспомнил, что тоже столкнулся с травлей во время работы судебным приставом в городе Сочи. Многие были против того, чтобы ему присвоили звание полковника юстиции. "Поэтому я Ирочку очень поддерживаю и поздравляю с присвоением такого высокого звания", – заключил основатель группы "Ласковый май".
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