Прилучный объявил о разводе с Муцениеце

Утром в понедельник артист сообщил поклонникам печальную новость: он решил официально расторгнуть отношения со своей супругой. "Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать", – поделился Павел Прилучный на своей странице в "Инстаграме".
В то же время бывшие возлюбленные планируют сохранить дружеские отношения и вместе воспитывать детей. Актер подчеркнул, что решение о расставании было принято обоюдно. Павел Прилучный попросил поклонников и журналистов проявить к его семье солидарность в такой сложный период.
Многие подписчики были шокированы известием: "Даже верить в это не хочу", "Пусть это будет не правда", "Моя жизнь не будет прежней", "Надеюсь, что это розыгрыш". Другие пожелали паре счастья в новой жизни: "Конечно, жаль, но все делается только к лучшему!", "Значит, так нужно. Терпения вам!".
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились во время работы над сериалом "Закрытая школа". Церемония бракосочетания состоялась 19 июля 2011 года. У пары есть двое детей: семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия.
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