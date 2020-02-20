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"Народу не зашло": стало известно об уходе Собчак с Первого канала после провала

Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Финалист программы "Битва экстрасенсов" узнал судьбу шоу Первого канала "Док-Ток", ведущей которого является Ксения Собчак.
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С 10 февраля на Первом канале идет шоу "Док-Ток", ведущими которого являются Ксения Собчак и Александр Гордон. С первых выпусков можно было судить об успешности данного проекта, поскольку рейтинги представленных на YouTube эфиров программы были низкими. Кроме того, зрители начали критиковать шоу за то, что его формат очень похож на уже имеющихся на ТВ передачи – "Пусть говорят" и "Прямой эфир".

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Таролог Александр Кинжинов в беседе с порталом Teleprogramma.pro предсказал судьбу "Док-Ток". Так, экстрасенс лишь подтвердил, что возвращение Ксении Собчак на Первый канал едва ли можно считать триумфальным. Также он уверен в снижении и без того неудачных рейтингов передачи. В итоге передачу просто снимут с эфира.

"Народу не зашло. Расклад карт показал, что шоу не принесет ожидаемых рейтингов и спустя некоторое время его закроют. Ксюша будет работать на канале около года, надолго не задержится", – приводит издание слова Кинжинова.

На данный момент вышло шесть выпусков шоу "Док-Ток". Темой первых трех выпусков стало дело сестер Хачатурян, а четвертый – показал обсуждение коронавируса. Героиней последних эфиров стала супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина.

Автор: 20 февраля 2020, 21:04

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