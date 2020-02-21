"Аж страшно!": Ксения Собчак в нацистской форме вызвала недоумение

Снимок выложила в свой инстаграм-аккаунт Светлана Лобода. В основе фото кадр из легендарного советского фильма "Семнадцать мгновений весны".
На нем певица предстала в образе пленницы гестапо, а в роли допрашивающей ее нацистки выступила Ксения Собчак. Телеведущая показывает артистке портрет немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Ходят слухи, что у Лободы с ним роман.
Снимок вызвал противоречивые эмоции поклонников певицы и Ксении Собчак. Одних восхитила задумка и образы звезд. Другие остались в недоумении и даже легком шоке от увиденного. "Собчачка Гистаповка (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) прям похожа на тех немок извращенок!!! Ужас, аж страшно!" – высказалась одна из подписчиц исполнительницы.
Однако некоторые сочли, что в форме Ксения Собчак выглядит очень гармонично. По их словам, телеведущей идет образ Мюллера.
Напомним, с 10 февраля на Первом канале идет шоу "Док-Ток", ведущими которого являются Ксения Собчак и Александр Гордон. С первых выпусков можно было судить об успешности данного проекта, поскольку рейтинги представленных на "Ютуб" эфиров программы были низкими. Зрители раскритиковали шоу за то, что оно очень похоже на передачи "Пусть говорят" и "Прямой эфир".
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