"Облажалась во всем": Муцениеце эмоционально рассказала о разводе с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Отметим, что слухи о том, что в семье все плохо, ходили уже давно.

Разговоры о том, что в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного большие проблемы, шли последний год. То и дело в Сети появлялась информация, будто актера, одного из самых привлекательных в отечественном кинематографе, видели то с одной девушкой, то с другой. В интернете до сих пор "гуляет" видео, как артиста в каком-то странном состоянии обнаружили в автомобиле, где тот якобы провел ночь.

Под конец 2018 года и вовсе разразился скандал. Тогда накануне новогодних праздников в прессе появилось сообщение о том, что будто бы пиар-менеджер Агаты Муцениеце позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил жену и запер ее дома. Впоследствии актриса отказалась от помощи врачей и не стала писать заявление в полицию. Примечательно, что там подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания именитого семейства.

2019 год оказался для пары довольно спокойным – шумихи вокруг их имен особой не было. Поклонники предполагают. что уже тогда Агата и Павел все для себя решили и просто подготавливали почву для расставания. Так это или нет, неизвестно, но факт остается фактом: накануне, 24 февраля, Муцениеце и Прилучный почти одновременно объявили о разводе.

Сделали они это каждый на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". И если у актера обращение получилось довольно сдержанное, то артистка дала волю эмоциям. Для начала Агата опубликовала такое же фото, что и муж – картинку с персонажами известной жевательной резинки Love is... – и объявила, что не будет действовать по клише, а так, как хочет, и напишет то, что действительно хочет.

"Я давно плевала на то, как надо! Медийность для меня – никогда не была "рамками", или "правилами" .. Я – никогда, не хотела казаться – какой-то.. Другой.. Так вот) Пост – НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все выглядели – выгодно.. Браво девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины.... Ничего! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Агата Муцениеце.

Далее пока еще супруга Павла Прилучного призналась, что все еще любит мужа, но она не считает провалом то, что случилось, потому что "благодарна за все". "Мы – навечно связаны✊🏻 мы – написали, красивую историю любви!" – объяснила актриса. Все произошедшее она считает опытом. "Как здорово, что так! Каждая секунда – опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я – совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это признать))) Облажалась во всем – ДА! Что может быть круче?" – задала риторический вопрос артистка.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. Они оформили отношения без лишней шумихи в одном из столичных ЗАГСов. У пары есть дети: сын Тимофей и дочь Мия.