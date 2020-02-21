Муцениеце показала изнанку шоу "Голос.Дети" после слухов о рыдающих участниках

Жена актера Павла Прилучного сняла для поклонников то, что не покажут по телевидению. Муцениеце "привела" зрителей в свою гримерку.
В перерыве между съемками шоу "Голос.Дети" знаменитость успела поучиться игре на барабанах. Присутствующие на площадке в шутку спросили дирижера оркестра, возьмет ли он ее в коллектив. Агата выложила все это в свой инстаграм-аккаунт.
Отметим, что юные участники шоу "Голос.Дети" очень любят телеведущую. Ее основная задача – поддерживать таланты. К работе в проекте Муцениеце приступила по возвращении из Арабских Эмиратов, где отдыхала со своими детьми.
Как писали "Дни.ру", в Сети прошел слух о том, что за кулисами шоу "Голос.Дети" творится настоящий ад: маленькие дарования рыдают, а их родители бьются в истерике из-за волнения и неудач отпрысков. Многие телезрители считают проект жестоким. Такое испытание выдержать под силу не каждому взрослому, что уж говорить о неокрепшей детской психике.
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