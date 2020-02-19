Стриженовы со сцены сделали заявление о парализованной Заворотнюк

В Москве традиционно прошла церемония вручения премий "Пара года" журнала Moda topical. В 12-й раз самые крепкие семьи представителей отечественного шоу-бизнеса получили статуэтки. Впервые за долгое время на мероприятии не было Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" тяжело больна. По некоторым данным, у актрисы рак головного мозга.
Примечательно, что в 2019 году Заворотнюк и Чернышев не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и вели тот вечер. Говорят, это был последний выход артистки к публике перед тем, как она начала бороться с коварным заболеванием.
На сей раз ведущими шоу стали Стас Костюшкин с супругой. Певец предстал перед многочисленными гостями в лаконичном черном костюме, а его жена – в декольтированном красном платье. Престижную награду "Самая крепкая пара" получили супруги Стриженовы. Затем случилось кое-что неожиданное.
Немного сбивчиво, обращаясь к гостям церемонии, Александр Стриженов сказал: "Мы из их рук получали премию "Пара года" много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышев. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре!" Собравшиеся в зале встретили слова режиссера аплодисментами.
Этот трогательный момент на своей странице в "Инстаграм" опубликовала Екатерина Стриженова. "Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышеву", – цитирует телеведущую сайт "Комсомольская правда".
Как себя чувствует звезда фильма "Моя прекрасная няня", неизвестно. Согласно последним данным СМИ, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник – якобы правая часть тела актрисы парализована.
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