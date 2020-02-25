Шишкова оправдалась после провала на подиуме

Алена Шишкова приняла участие в шоу Philipp Plein на Неделе моды в Милане. То, как экс-зазноба Тимати идет по подиуму, попало в объектив камеры. Видео с показа активно обсуждают в Сети.
Интернет-критики хорошенько прошлись по Алене. Выход российской модели назвали провальным. Дескать, Шишкова нелепо передвигалась, а на ее голове было всего "три волосины". Злопыхатели отмечали, что из красавицы блондинки в Европе сделали посмешище.
Шишкову нападки в Сети задели за живое. Модель решила ответить недоброжелателям.
"Каблуки подиумного образца сапог немного "ездили", я "держала" их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла", – написала бывшая возлюбленная рэпера Тимати.
Прокомментировала Алена свою прическу. Девушка отметила, что отказалась от наращивания. Сейчас модель пытается вернуть свои локоны, которые сильно испортились из-за многолетних окрашиваний. "И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать", – сказала Алена Шишкова.
Отметим, что, пока модель делает карьеру в Италии, за ее дочерью Алисой присматривает бабушка, мама Тимати. Симона Юнусова всю себя посвятила внучке. Она практически ежедневно водит девочку на развивающие занятия.
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