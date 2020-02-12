Алену Шишкову не пригласили познакомиться с братом дочери

Алена Шишкова провела в своем "Инстаграм" рубрику "Вопрос-ответ", в ходе которой выяснилось, что модель до сих пор не знакома с братом своей дочери – Ратмиром.

Когда Алена Шишкова начинает общаться со своими подписчиками, всегда можно узнать интересные подробности. Так, после очередного поста модели стало ясно – она не знакома с недавно родившемся братом своей дочери.

На вопрос подписчика "Видела Ратмира?" Шишкова ответила коротко: "Меня не пригласили".

Она решила обыграть эту публикацию забавной картинкой – кадром из фильма "Малефисента". Вместо лица Анджелины Джоли, которая сыграла одноименного персонажа, Шишкова разместила свой портрет. Видимо модель провела аналогию с сюжетом киноленты, где Малефисенту не пригласили на крестины дочки короля.

Напомним, в семье экс-возлюбленного Алены Шишковой рэпера Тимати в октябре 2019 года произошло пополнение. Супруга исполнителя Анастасия Решетова родила сына. Во время выписки из роддома с ними также была пятилетняя Алиса Юнусова. Маму девочки, оказалось, тогда не позвали.

Алена Шишкова и Тимати встречались с 2012 по 2015 годы. Через несколько лет после знакомства у пары родилась дочь. Тогда не было никаких сомнений, что свадьба модели и рэпера – лишь вопрос времени, однако все сложилось печально. Возлюбленные расстались, но причина разрыва отношений до сих пор не известна. У поклонников на этот счет есть две теории. Одни считают, что Шишкова бросила Тимати ради футболиста Антона Шунина, другие винят рэпера, который тогда не был готов к созданию семьи.