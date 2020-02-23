"Не могу достучаться": Агата Муцениеце умоляет знаменитого певца сделать приятно

Артистка обратилась к поклонникам в своем инстаграм-аккаунте, поскольку у нее не получилось самостоятельно найти исполнителя. Агата Муцениеце записала видеообращение.
Звезда хочет устроить сюрприз трехлетней дочери Мие. Совсем скоро девочка отметил день рождения. Звездные родители заранее позаботились о том, чтобы сделать ей приятное.
На кадрах ролика актриса в гримерке готовится к роли. Она призвала россиян объединиться в важном деле. "Я не могу достучаться до Егора Крида", – призналась звезда. По ее словам, не отвечают на ее звонки и сообщения и его помощники.
Агата Муцениеце сообщила, что пыталась вымолить видео или личное поздравление знаменитого певца для Мии. Она попросила поклонников принять участие в флэшмобе, чтобы привлечь внимание Егора Крида. Многие фолловеры поддержали артистку. Однако нашлись и те, кто посоветовал звезде выбрать другого кумира.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двоих детей: Мию и семилетнего Тимофея. Звездная чета долгое время скрывала лица наследников, но теперь охотно показывает их, а также делится их достижениями.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Межрасовые отношения
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Вместо Шепелева программу ведёт шепелявая Эвелина Бледенс. Час от часу не легче.
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
Форум - помойка
У Ивана Урганта дочка выходит замуж за чернокожего парня? Такая красивая девочка обалдеть.