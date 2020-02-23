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"Не могу достучаться": Агата Муцениеце умоляет знаменитого певца сделать приятно

Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце в отчаянии. Жена актера павла Прилучного пытается добиться внимания Егора Крида.
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Артистка обратилась к поклонникам в своем инстаграм-аккаунте, поскольку у нее не получилось самостоятельно найти исполнителя. Агата Муцениеце записала видеообращение.

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Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Звезда хочет устроить сюрприз трехлетней дочери Мие. Совсем скоро девочка отметил день рождения. Звездные родители заранее позаботились о том, чтобы сделать ей приятное. 

На кадрах ролика актриса в гримерке готовится к роли. Она призвала россиян объединиться в важном деле. "Я не могу достучаться до Егора Крида", – призналась звезда. По ее словам, не отвечают на ее звонки и сообщения и его помощники.

Агата Муцениеце сообщила, что пыталась вымолить видео или личное поздравление знаменитого певца для Мии. Она попросила поклонников принять участие в флэшмобе, чтобы привлечь внимание Егора Крида. Многие фолловеры поддержали артистку. Однако нашлись и те, кто посоветовал звезде выбрать другого кумира.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двоих детей: Мию и семилетнего Тимофея. Звездная чета долгое время скрывала лица наследников, но теперь охотно показывает их, а также делится их достижениями.

Автор: 23 февраля 2020, 12:17
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