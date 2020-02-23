"Красавец": Ирина Салтыкова растаяла при виде похорошевшего Максима Галкина

Телеведущий поделился свежим снимком в "Инстаграм". На нем явно посвежевший юморист улыбается, вкушая горячий глинтвейн на фоне белоснежных вершин. Максим Галкин в свойственной ему ироничной манере отметил, что этот напиток на горе – лучшее, что может быть в лыжах.
Фолловеры сошлись во мнении, что отпуск пошел артисту на пользу. Примечательно, что среди восхищенных подписчиков Максима Галкина оказались российские певицы. "Красавец!", – не сдержала эмоций певица Ирина Салтыкова.
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