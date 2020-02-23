Вид внезапно помолодевшей Яковлевой стал сенсацией

В Сети появился снимок Яковлевой, который вызвал у поклонников настоящий восторг. На опубликованном в "Инстаграм" фото у артистки безупречная.
Фанаты отреагировали на снимок звезды с восторгом. "Божественно очаровательная красавица, королева Елена", "Вы как всегда неотразимы", "Красотка и тогда, и сейчас", – написали комментаторы.
Ранее сообщалось, что Елена Яковлева вскоре появится на экранах. Об этом стало известно благодаря звезде сериала "Фитнес" Софье Зайке.
В центре Москвы уже стартовали съемки сериала "Мисс Полиция", режиссера Сергея Быстрицкого. Производством многосерийной картины занимается компания "Мангос фильм".
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