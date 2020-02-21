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Озверевший сын Елены Яковлевой решился на крайние меры из-за нападок

Денис Шальных - наследник Елены Яковлевой. Фото: vk.com/id48372789
Сын Елены Яковлевой в бешенстве из-за избыточного внимания общественности к своим татуировкам. Денис Шальных сравнил обсуждающих его лицо с первобытными людьми.
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Наследник знаменитой актрисы выложил в "Инстаграм" фото, на котором запечатлен загримированным так, что на его лице не видно тату. Он не ожидал, что снимок произведет бурную реакцию фолловеров.

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Россияне пришли в восторг. Они отметили, что с чистым лицом Денис Шальных совсем другой человек. В итоге сын звезды театра и кино был вынужден запретить комментировать публикацию. Вскоре он разразился гневной тирадой в "Сторис".

По словам сына Елены Яковлевой, у хейтеров, обсуждающих его тату, кроме этого в голове ничего нет. Он обрушился на них, не стесняясь в выражениях. Шальных отметил, что они живут в стратегической компьютерной игре.

По мнению сына Елены Яковлевой, критики как будто остановились в развитии. Все их "соседи" уже на звездолетах летают, а они все с копьями бегают. "Вот как это видится! Надоели трындеть про свои дурацкие татуировки!" – выругался Шальных. Кроме того, он с сарказмом заявил, что готов пойти на крайние меры из-за нападок: сдирать татуировки теркой.

Автор: 21 февраля 2020, 14:25

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