Озверевший сын Елены Яковлевой решился на крайние меры из-за нападок

Сын Елены Яковлевой в бешенстве из-за избыточного внимания общественности к своим татуировкам. Денис Шальных сравнил обсуждающих его лицо с первобытными людьми.

Наследник знаменитой актрисы выложил в "Инстаграм" фото, на котором запечатлен загримированным так, что на его лице не видно тату. Он не ожидал, что снимок произведет бурную реакцию фолловеров.

Россияне пришли в восторг. Они отметили, что с чистым лицом Денис Шальных совсем другой человек. В итоге сын звезды театра и кино был вынужден запретить комментировать публикацию. Вскоре он разразился гневной тирадой в "Сторис".

По словам сына Елены Яковлевой, у хейтеров, обсуждающих его тату, кроме этого в голове ничего нет. Он обрушился на них, не стесняясь в выражениях. Шальных отметил, что они живут в стратегической компьютерной игре.

По мнению сына Елены Яковлевой, критики как будто остановились в развитии. Все их "соседи" уже на звездолетах летают, а они все с копьями бегают. "Вот как это видится! Надоели трындеть про свои дурацкие татуировки!" – выругался Шальных. Кроме того, он с сарказмом заявил, что готов пойти на крайние меры из-за нападок: сдирать татуировки теркой.