Яковлева обнималась с молодой звездой сериала "Фитнес" в центре Москвы

В центре Москвы уже стартовали съемки сериала "Мисс Полиция", режиссера Сергея Быстрицкого. Производством многосерийной картины занимается компания "Мангос фильм".
В личном "Инстаграм" актриса Софья Зайка показала фото, сделанное на съемочной площадке ленты. В кадре она позирует с коллегой по цеху Еленой Яковлевой. Артистки облачены в форму стражей порядка. Елена по-матерински обнимает пышногрудую Софью.
Звезда сериала "Фитнес" отметила, что, приходя на работу, всегда напевает следующие строки: "Наша служба и опасна, и трудна…". Также Зайка с радостью отметила, что форма невероятно стройнит.
Отметим, что дата выхода сериала "Мисс Полиция" пока не разглашается. По слухам, премьера назначена на 2021 год. Между тем Зайка обещала поклонникам, что, как только узнает точные данные, обязательно поделится в личном микроблоге.
Пользователи Сети обрадовались свежему снимку Елены Яковлевой. Поклонники отмечали, что артистка ничуть не изменилась, ей все также идет полицейская форма. Напомним, ранее артистка появлялась в сериале "Каменская", где играла сыщика.
Добавим, сериал "Мисс Полиция" расскажет о заведующей столовой в полицейском отделении. Героиня мечтала нести службу в органах, но волею судеб оказалась у плиты.
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