"Пора остановиться": россияне в ужасе от зверств на шоу "Голос.Дети"

Недавно стало известно о том, что происходит с участники нашумевшего проекта Первого канала "Голос.Дети". Так, побывавшие на репетициях и съемках шоу говорят – участники постоянно плачут, их детская психика не выдерживает такой нагрузки. К тому же музыкальный критик Олег Кармунин нелестно отозвался о закулисье телепроекта. Он уверен, что это самое страшное место на земле.
Масла в огонь подливают сами родители участников. Телеграм-канал "Русский шаффл" писал о том, что мамы и папы кричат на собственных детей.
В гневе от происходящего и читатели "Дни.ру". Многие считают, что проект надо закрыть и перестать травмировать детскую психику.
"Надо пожаловаться голландцам, чтобы они забрали свою франшизу и отобрали на нее лицензию за издевательства над нашими детьми", – считает один из комментаторов. "Очернила конкурс Алсу – скромняга с ее аррогантной семьей. Не отбелятся никогда, такова диалектика жизни", – причитает другой. "Голос уже отзвучал. Пора остановиться. Или как "Поле чудес" – на всю оставшуюся жизнь?", – задался вопросом еще один посетитель сайта. "Любой конкурс в любом возрасте – сильный стресс для участников. Победитель один, остальные – проигравшие. Взрослые не все выдерживают. А здесь дети", – заметил гость.
Напомним, шоу "Голос.Дети" начал обрастать скандалами после того, как победу в шестом сезоне одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Позже выяснилось, что результаты голосования были сфальсифицированы. В итоге победителями признали всех финалистов сезона.
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