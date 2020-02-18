Слезы и крики: народ ополчился на шоу "Голос.Дети"

Зрители раскритиковали полюбившийся многим телепроект. А все потому, что вскрылось детали происходящего на шоу "Голос.Дети".
Закулисье конкурса юных талантов назвали самым страшным местом на земле. Подобную характеристику проект получил из-за того, что там постоянно слышатся детские слезы и крики родителей.
Видевшие шоу "Голос.Дети" изнутри говорят, что зареванные участники – обычное дело. Для детской психики такое соревнование – огромное испытание. Такое выдержит не каждый взрослый.
По данным телеграм-канала "Русский шаффл", родители злятся на своих чад на шоу "Голос.Дети" - причитают, отчитывают, кричат. В свою очередь пользователи Сети отмечают, что проект Первого канала очень жестокий.
Напомним, что в шестом сезоне шоу "Голос.Дети" разразился скандал. Победительницей стала дочь певицы Алсу, но вскоре выяснилось, что результаты зрительского голосования не были объективными. Пришлось аннулировать результаты и провести еще один финал.
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