"Это его выбор": Цой откровенно об увлечении взрослого сына мальчиками

Сергею – единственному сыну Аниты Цой – 27 лет. Кажется, что с такой знаменитой мамой и богатым папой он должен кататься как сыр в масле. Так ли это, корреспондент "Дни.ру" спросил у певицы за кулисами концерта по случаю Дня всех влюбленных в Кремле, который проводил телеканал "МУЗ-ТВ".

"Он учится на MBA (квалификационная степень магистра в менеджменте – Прим. ред.), получает в Лондоне дополнительное образование, – похвасталась Анита Цой. – Он уже получил специальность экономиста, но решил углубить свои знания".

"Одно время Сережа хотел стать летчиком, – продолжила артистка. – Как-то вышел со мной на сцену и сказал: "Мама, отсюда виден только зрительный зал, а с самолета можно всю землю разглядеть". Поэтому идти в артисты никогда не хотел, хотя есть и слух, и голос. Я решила на него не давить".

Артистка говорит, что богатство семьи на ее сыне никак не отражается. "Мы сами поднялись с нуля, все заработали своим трудом, я когда-то торговала в "Лужниках" на рынке, – вспоминает Цой. – И все это происходило на глазах у сына. И сегодня он старается обходиться без нашей помощи. Мы ему подарили машину, но она простояла пять лет в гараже, и в итоге ее пришлось продать – сын категорически отказался от нее. На работу ходит пешком, на учебу, как и другие студенты, ездит на метро. Он копит деньги на какие-то свои нужды и ни рубля у нас не берет, за что я ему благодарна".

От подаренной родителями квартиры, правда, наследник Цой не смог отказаться – надо же где-то жить взрослому парню. "Правда, обитает он там один, девушки у него нет, – пояснила Анита. – Сказал, что если надумает строить с кем-то серьезные отношения, то мы с папой про это узнаем первыми".

Корреспондент "Дни.ру" предположил, что "голубая Луна всему виной" и прямо спросил артистку, уж не "по мальчикам" ли ее великовозрастный сын.

"Я не знаю, может, конечно, он и по мальчикам, в конце концов, это его выбор, но я все-таки надеюсь на внуков", – деликатно ответила звезда.

Сделала артистка и неожиданное признание – оказывается, что ничего против однополых отношений она на имеет. Мол, девушки часто делают ей интимные предложения. Но вот отвечала ли им взаимностью, Анита Цой не уточнила.