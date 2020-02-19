Алла Пугачева влипла в грязный скандал из-за сокрытой рыболовной базы в глубинке

Примадонну в Сети называют одним из соучредителей базы "Карай-Эко". Предприятие сокрыто от широкой общественности. Оно находится в Астраханской области, в 20 километрах от Каспийского моря, передает телеграм-канал Mash.
Охото-рыболовное хозяйство имеет вертолетную площадку, баню, собственный причал. Охраняется круглосуточно. Известно, что было подано два иска, которые арбитражный суд удовлетворил. Поводом для взыскания штрафа послужили проблемы базы с отчислением в Пенсионный фонд.
Выяснилось, что отдых в хозяйстве отнюдь не самый бюджетный. Так, двухместный номер "Люкс" на базе стоит 14 тысяч рублей, а самый экономичный вариант обходится посетителям в семь тысяч рублей, сообщает "Газета.ру".
Напомним, ранее стало известно, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин уже десять лет не оплачивает штрафы за превышение скорости. Правда, их сумма маленькая – за два нарушения ПДД юморист задолжал государству 1300 рублей. В 2011 году он превысил скорость на 40 и 60 километров в час.
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