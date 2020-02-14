Алла Пугачева сделала предложение онкобольному Валентину Юдашкину

Для Примадонны с мужем-юмористом эта дата не столь важна. Оказывается, для Аллы Пугачевой каждый день, как День святого Валентина, поскольку в этой семье принято постоянно дарить любовь друг другу.
Упомянула звезда и о модельере, у которого некоторое время назад обнаружили онкологическое заболевание. "У меня День святого Валентина ассоциируется сразу с Валентином Юдашкиным. Хочется сказать сразу: пойдем, погуляем, Валентин – это твой день!", – цитирует Аллу Пугачеву Womanhit.ru.
Кроме того, певица отметила, что удивить ее уже непросто. Артистку можно восхищать или разочаровывать. Она призналась, что за свою жизнь многое увидела: и предательство, и цинизм, и комизм ситуации.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин в этом году отметят 13 лет совместной жизни. Знакомы артисты уже 20 лет. Примечательно, что в Сети "гуляет" шутка, что будущий юморист познакомился с будущей женой, когда ему было всего три года. Якобы у него есть фото, на котором его отец, генерал-полковник, снят ужинающим в ресторане с Аллой Пугачевой во время официального приема.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Боюсь делать аборт