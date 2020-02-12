"Дергала за ниточки": Пугачеву вывели на чистую воду

Несколько лет назад мужчина дал интервью, в котором откровенно поделился мыслями о том, почему его слава пошла на спад. Некоторые заявления касались напрямую персоны Аллы Пугачевой. Медиа растиражировали слова певца только недавно и, как оказалось, в несколько измененном виде. По интернету разлетелась цитата Муромова, якобы Примадонна заплатила деньги, чтобы убрать артиста со сцены.
Мужчина решил пояснить свою позицию и остановить поток искаженной информации. "Чтобы я мог сказать о том, что Пугачева меня загубила, утопила и так далее, карьеру мою загубила? У меня нет такого понятия, как карьера, я инженер. Прервала мою карьеру? Ну смешно!" – эмоционально высказался Михаил Муромов в беседе с экспертом комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадимом Манукяном.
"Карьерой я свою работу никогда не называл. У нас разные пути с Пугачевой. У нее своя красивая красочная жизнь, а у меня путь инженера, который работает. Можно подумать, я оправдываюсь. Нет. Я не оправдываюсь. Я разъясняю. А утопить и погубить меня невозможно", – цитирует музыканта "Федеральное агентство новостей".
Однако он уточнил, что у Пугачевой было достаточно влияния, чтобы убрать неугодных людей со своего пути: "В принципе, все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало многих. Я уж не буду другие имена называть, которые даже сейчас не появляются вообще".
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Отказался встречаться с жирной
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Обслуживающий персонал в России это жесть.
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются