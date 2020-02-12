"Дергала за ниточки": Пугачеву вывели на чистую воду

Михаил Муромов нарушил двухлетнее молчание. Он решил прокомментировать скандал вокруг своих слов об Алле Пугачевой.

Несколько лет назад мужчина дал интервью, в котором откровенно поделился мыслями о том, почему его слава пошла на спад. Некоторые заявления касались напрямую персоны Аллы Пугачевой. Медиа растиражировали слова певца только недавно и, как оказалось, в несколько измененном виде. По интернету разлетелась цитата Муромова, якобы Примадонна заплатила деньги, чтобы убрать артиста со сцены.

Мужчина решил пояснить свою позицию и остановить поток искаженной информации. "Чтобы я мог сказать о том, что Пугачева меня загубила, утопила и так далее, карьеру мою загубила? У меня нет такого понятия, как карьера, я инженер. Прервала мою карьеру? Ну смешно!" – эмоционально высказался Михаил Муромов в беседе с экспертом комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадимом Манукяном.

"Карьерой я свою работу никогда не называл. У нас разные пути с Пугачевой. У нее своя красивая красочная жизнь, а у меня путь инженера, который работает. Можно подумать, я оправдываюсь. Нет. Я не оправдываюсь. Я разъясняю. А утопить и погубить меня невозможно", – цитирует музыканта "Федеральное агентство новостей".

Однако он уточнил, что у Пугачевой было достаточно влияния, чтобы убрать неугодных людей со своего пути: "В принципе, все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало многих. Я уж не буду другие имена называть, которые даже сейчас не появляются вообще".