Заворотнюк показала фото с роскошного отдыха

Родные Анастасии Заворотнюк наконец вышли на связь с общественностью. Так, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" выложила занимательные снимки.

Что происходит в жизни Анастасии Заворотнюк, точно никто не знает. С тех пор, как в конце лета 2019 года стало известно, что популярная актриса, одна из самых привлекательных артисток отечественного шоу-бизнеса тяжело больна, родные и близкие держат оборону, ни единого слова не говоря об именитой родственнице. Они лишь признали, что актриса действительно борется с тяжелой болезнью. Однако что конкретно за недуг сразил Анастасию Заворотнюк, неизвестно. По некоторым данным, речь идет о раке головного мозга.

По слухам, состояние актрисы оставляет желать лучшего. Якобы ее правую часть тела парализовало, и теперь артистка проходит реабилитацию в одной из клиник в Москве. Представители СМИ готовы платить баснословные суммы людям из окружения звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня", чтобы выяснить хоть какие-нибудь подробности, но без толку.

Наконец весточку послала старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Она обнародовала несколько фотографий, сделанных в Италии. Наследница актрисы посетила Рим. Аня выложила кадры из кафе, где запечатлела такой деликатес как трюфели. Можно не сомневаться, что отдых у Заворотнюк получился роскошным.

Также Анна запечатлела солнце в облаках и оригинально декорированный фасад одного из зданий. Примечательно, что Заворотнюк предпочла никак не подписывать снимки, кроме уточнения геолокации. Тем не менее, поклонникам и этих кадров хватило. В Сети бурно обсуждают фото. В частности, многие возмущаются тому, что Анна "прохлаждается" в Европе, пока мать "помирает" в Москве. Другие же инстаграм-пользователи сочли снимки хорошим знаком. Дескать, состояние Анастасии Заворотнюк настолько хорошее, что старшая наследница смогла на некоторое время оторваться от нее и развеяться.