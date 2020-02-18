Павел Прилучный экстремально похудел из-за работы

Актер исполняет главную роль в картине о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который сбежал из концлагеря. Речь идет о новом фильме Тимура Бекмамбетова. Изначально режиссер видел актера в амплуа антагониста Девятаева, но после репетиций передумал.
Для воплощения образа положительного героя Павлу Прилучному пришлось попотеть. Для съемок он экстремально похудел, и на этом останавливаться нельзя, поскольку на момент побега Девятаев весил всего 39 килограммов.
Павел Прилучный признался, что ему тяжело сбрасывать вес: фильм снимается на морозе, а на холоде очень хочется есть. Вжиться в роль артисту помогла погода. Также известно, что звезде предстоит освоить управление самолетом, передает сайт "Комсомольская правда".
Специально для нового фильма Бекмамбетова построили две "Аэрокобры" и полноразмерную копию "Хенкеля", угнанного из концлагеря. По словам режиссера, что для большей достоверности в ленте будет минимум компьютерной графики.
Съемки фильма с Павлом Прилучным в главном роли будут проходить и в Казани, где жил герой, и в павильонах Санкт-Петербурга. Бюджет картины — более 600 миллионов рублей, часть денег выделил Фонд кино. Зрители увидят ленту 23 февраля 2021 года.
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