Прилучного "долбануло" из-за расстрела в лоб

Павел Прилучный не отдавал себе отчета в том, что людей расстреливали прямо в лоб. Эта ситуация оказалась настолько жестокой, что артиста, по его признанию, "долбануло".

26 декабря выходит в прокат фильм "Союз спасения". Лента рассказывает о восстании декабристов 1825 года. В картине задействованы Леонид Бичевин, Антон Шагин, Максим Матвеев, Александр Домогаров, Павел Прилучный, Иван Янковский и другие известные артисты. Журналисты поговорили о фильме с двумя последними.

Павел Прилучный сыграл Павла Пестеля, а Иван Янковский – Михаила Бестужева-Рюмина. Янковский рассказал. что готовился к роли, читая тюремные архивы. "Когда они сидели в тюрьме, их допрашивали. Там столько информации! Все сразу понятно о людях. Они сидят в тюрьме и никто никого не сдает. Наша компания, Сергея Муравьева, мой персонаж и остальные ребята, понимали, что они делают – хотя никто из них не ожидал, до чего это дойдет в итоге", – рассказал актер.

Прилучный признался, что его поразило в истории декабристов. "Раньше я не отдавал себе отчета, – наверное, я как-то в школе не запомнил этот момент – что на Сенатской людей расстреливали прямо в лоб. То есть те, кто стрелял и те, в кого стреляли, стояли в ста метрах и смотрели друг на друга. И это были люди, возможно, друг друга хорошо знавшие, служившие в одном полку. Вплоть до того, что с одной стороны могли быть дети, а с другой – родители. И раздавалась команда "Огонь!" Это, наверное, одна из жесточайших ситуаций, которые могут быть. Меня это немножко да, долбануло", – цитирует Павла Прилучного сайт "Комсомольская правда".

Иван Янковский высказал свое мнение, почему восстание декабристов было жестоко подавлено. "Они все начали понимать, когда их брали уже, когда началось восстание Черниговского полка, брат пошел на брата и ситуация вышла из под контроля… Но они, как сейчас модно говорить, "заднюю не дали". А вообще они все были молодые, у всех было свое видение ситуации, и каждый тянул в свою сторону: и Рылеев, и Пестель, и Сергей Иванович Муравьев-Апостол с Михаилом Бестужевым-Рюминым… Один поступал так, другой был в корне с ним не согласен и поступал по-своему", – проанализировал актер.

При этом и Павел Прилучный и Иван Янковский уверены, что у декабристов был шанс одержать победу. "На самом деле если бы не предатель, которых их сдал, Майборода, думаю, все бы у них получилось. Но какой бы стала после этого Россия – не могу сказать, лучше было бы или хуже…" – философски отметил Павел.