Влез в долги: появились данные о неприятном положении Прилучного

Налоговая разыскивает звезду сериала "Мажор". Павел Прилучный задолжал крупную сумму денег.

Популярный актер должен уплатить УФНС Москвы, Подмосковья и Новосибирска более 120 тысяч рублей. Большую часть суммы – 84 тысячи рублей – составляет транспортный налог, а оставшуюся – земельные и имущественные налоги.

Инспекторы настойчиво присылают извещения артисту, однако он продолжает их игнорировать. По данным телеграм-канала Mash, причиной тому является загруженный график звезды. Павел Прилучный сейчас увлечен новыми ролями в кино и сериалах.

Сам артист пока никак не прокомментировал информацию о неприятном положении. Супруга Павла Прилучного – актриса Агата Муцениеце – также хранит молчание.

Напомним, в прошлом году артист оказался в центре скандала. В СМИ появились данные том, что Павел Прилучный избивает свою жену. Кроме того, звезду якобы часто замечали в компании молодых красавец. Супруга актера опровергла эти слухи в социальных сетях.