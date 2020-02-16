Плевать хотела на то, что вы там думаете: Волочкова поиздевалась над народом

Бывшая прима Большого театра устроила дома салон красоты. Все, что понадобилось знаменитости, – это стул, полотенце и парикмахер с кисточкой и миской обесцвечивающего состава.
Процесс окрашивания волос отставная балерина запечатлела на видео. В кадре над шевелюрой Анастасии Волочковой "колдует" молодая девушка. Стилист наносит на голову звезды консистенцию сиреневого цвета. Танцовщица сообщила, что парикмахера зовут Лика.
"Это окрашивание превращается в праздник", – заявила облаченная в футболку и экстремально короткие шорты Анастасия.
После этих слов балерина внезапно выбежала из кадра, а затем вернулась на место с охапкой белых роз. Волочкова сообщила, что цветы ей привез очень близкий человек, которого она от души благодарит за внимание. Судя по взгляду танцовщицы, даритель в момент записи ролика, находился неподалеку.
Демонстрацией цветов балерина не ограничилась. Анастасия Волочкова попросила совета у поклонников.
"Может мне остаться в таком цвете? Мы с Ликой решили, что сиреневый цвет мне очень подходит. Как вы думаете? Вы будете меня по-прежнему любить и восхищаться мной?" – произнесла экс-прима Большого театра и засмеялась так, как, наверное, умеет только она.
Интересно, что Анастасия Волочкова предусмотрительно закрыла комментарии под своими публикациями. Видимо, балерина таким образом хотела поиздеваться над подписчиками: сначала попросила высказаться, а после лишила их возможности выразить свое мнение. Дескать, плевать я хотела на то, что вы там думаете.
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