"На моем фоне будешь трансом": Нюшу жестко приложили в эфире популярного шоу

Белорусский блогер-миллионник во время участия в программе Comment Out не постеснялся написать оскорбление в микроблоге артистки. Парень в очередном раунде юмористической передачи выбрал жесткую шутку в адрес знаменитости.
В качестве наказания, если бы Влад Бумага не захотел позориться среди поклонников Нюши, он должен был подписать согласие на использование его органов после смерти. На программу специально пригласили юриста, который составил завещание. Однако парень все же не захотел жертвовать собой ради доброго дела. Он выбрал похабный комментарий. "Знаю, почему ты отказалась со мной встречаться. На моем фоне ты бы выглядела как разукрашенный транс", – написал блогер в инстаграм-аккаунте звезды.
Судя по всему, Нюша не сразу поняла, что ее разыгрывают. Она даже ответила на сообщение Влада. "О чем вы, молодой человек?" – с недоумением спросила она. Однако сообразительные подписчики быстро просветили певицу, рассказав, что, скорее всего, это просто одно из заданий шоу Comment Out.
Напомним, ранее Нюше пришлось оправдываться перед фанатами за имя, которое она дала своей дочери. Девочку назвали Симба, и многие не оценили оригинальности родителей.
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