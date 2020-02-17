Молодой белорус сделал Наргиз непристойное предложение

Популярный белорусский блогер Влад Бумага принял участие в российской юмористической передаче Comment Out. Молодой человек выполнял задание, которое ему выпало по жребию.
В первом же раунде парню из предложенных знаменитостей досталась Наргиз. По условиям конкурса нужно было оставить комментарий подобного содержания: "Знаешь новый челлендж "Лизни, сосни, кусни"? Поиграем у меня? Жду ответ в директ". Альтернативой было наказание. Если бы блогер отказался писать под фотографией звезды в "Инстаграм", то его лицо минуту бы в прямом смысле слова пылесосили три человека.
Парень не захотел, чтобы к нему прикасались люди с бытовой техникой, поэтому решил озвучить непристойное предложение Наргиз. Как певица отреагировала на подобное, пока не ясно.
Напомним, недавно стало известно, что отменились несколько концертов артистки. Из-за этого на нее обрушилась критика фанатов. Наргиз даже пришлось оправдываться в социальных сетях. Певица считает, что отмена выступлений и травля были срежиссированы людьми, которые заинтересованы в ее "творческом и моральном уничтожении".
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