"Весь сникерс наружу": Нюшу растоптали за развратный купальник

Знаменитость позирует на фоне лазурного побережья в солнечный день. Для снимка певица выбрала неброский макияж с тонкими черными стрелками, акцентом на ярких бровях и легкий тон. Волосы она предпочла распустить, чтобы на фото принять эффектную позу.
Любопытной деталью, на которую обратили внимание многочисленные поклонники Нюши, стал купальник с принтом а-ля ягуар. Казалось бы, что такого, если красивая девушка хочет показать все свои достоинства, которыми ее одарила природа? Однако внимание пользователей привлек крой костюма в самом пикантном месте.
Несмотря на развратное, по мнению фанатов артистки, фото, девушка в подписи к публикации сделала акцент не на своем теле, а на теме экологии. В рамках марафона "Эколюция" знаменитость дала поклонникам задание: обращать внимание на упаковку продуктов, в частности на ту, которая легче всего поддается переработке.
Впрочем, большинство предпочло проигнорировать текст. Страницу Нюши в социальной сети "Инстаграм" буквально взорвали негативные комментарии. Пользователи просто растоптали знаменитость: "Весь сникерс наружу🙈🙈🙈", "Пипец", "Низ как-то чересчур...", "Купальник совсем вульгарный 🙈😅".
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