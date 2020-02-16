"Фу": показавшая чужому мужу интимную часть тела Собчак вызвала недоумение

В Сети второй день обсуждают совместные кадры, телеведущей Ксении Собчак, певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, и известного ювелира Яны Расковаловой. Приятельницы позируют на берегу океана без "верха". Обнаженную грудь они прикрывают друг другу ладошками.
На пикантный кадр, который Ксения Собчак разместила в личном "Инстаграм", обратила внимание известный блогер Лена Миро. Из подписи к снимку обозревательница узнала, что постановщиком фотосессии знаменитостей выступил режиссер Константин Богомолов – муж телеведущей. Фотографировал полураздетых дам супруг Расковаловой. Интересно, что благоверный Чистяковой-Ионовой вообще никак не обозначен.
"Что же получается? Две семейные пары решили отдохнуть вместе. К ним прибилась абсолютно ненужная своему мужу Глюкоза. Представили? А теперь представьте себя на месте этих людей", – удивленно написала Лена Миро в своем ЖЖ.
Обозревательница не понимает, как можно показать интимную часть тела супругу подруги, и после, как ни в чем не бывало, отправиться, например, на совместный ужин. Эта ситуация показалась Лене не совсем нормальной.
"Я ханжа, или это действительно фу?" – недоумевает обозревательница.
Также Миро заметила, что бюст Ксении Собчак имеет свойство то увеличиваться, то уменьшаться. На одних фото,у телеведущей есть грудь, а на других ее вообще нет.
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