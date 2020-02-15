Отъевшаяся Анна Семенович шокировала народ запущенным внешним видом

В Сеть утекли фото 39-летней певицы без прикрас. Снимки были сделаны в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь Дня святого Валентина.
Исполнительница предстала перед гостями в синем платье с экстремальным декольте. Россияне заметили, что Анна Семенович выглядит не лучшим образом. Ее внешний вид разочаровал поклонников.
Так, у экс-солистки группы "Блестящие" явно виден тройной подбородок, а также внушительный живот. Анну Семенович "без фильтров" уже высмеяли в Сети. "А еще в "Инстаграм" марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее "окно" не закрывается вовсе", – съязвили авторы телеграм-канала "НеМалахов".
Анна Семенович пока никак не отреагировала на нападки в свой адрес. Примечательно, что в своем инстаграм-аккаунте звезда рассказывает подписчикам про пользу интервального голодания. Однако, похоже, все сексуальные снимки в микроблоге певицы можно объяснить удачными ракурсами, а также использованием фоторедакторов.
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