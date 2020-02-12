Анне Семенович сделали операцию из-за инфекции

Певица в начале февраля сообщила, что ей потребовалась помощь хирургов. Семенович сделали операцию на ноге, после чего ее мучают боли в пальце. Анне пришлось отказаться от занятий спортом и узкой обуви.
Из-за того, что сначала Семенович не раскрыла причину недуга, подписчики стали выдвигать свои теории произошедшего. Некоторые предположили, что Анна сломала палец. Другие, более смелые к рассуждению, выдвинули версию ампутации.
Звезду удивили доводы поклонников и она решила рассказать, почему ей пришлось обратиться к врачам.
Всему виной педикюр, который недавно сделала певица, пишет "Экспресс-газета". Во время процедуры под ноготь попала инфекция.
"Хожу только в кедах или уггах, но уверена, что скоро смогу танцевать", – сообщает Анна.
Напомним, в январе Анна Семенович вернулась из отпуска, "прихватив с собой" четыре килограмма лишнего веса. Тогда певица поставила себе цель: сбросить пять килограммов за десять дней. Видимо теперь процесс затянется на долгое время.
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