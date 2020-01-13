"Жесть": появились кадры с обгоревшей Анной Семенович

Январь – излюбленное время отечественных знаменитостей для отпуска после усиленной предновогодней работы. Анна Семенович отправилась на Сейшельские острова.

Пока одни знаменитости предпочитают горы Куршевеля и прочих горнолыжных курортов, другие расслабляются под солнцем Мальдив, Таиланда и других жарких стран. Одна из самых сексапильных певиц и ведущих отечественного шоу-бизнеса Анна Семенович выбрала Сейшелы. Туда артистка отправилась прямо в Рождество. Теперь аппетитная красотка балует многочисленных поклонников красочными фотографиями с отдыха.

Однако не обошлось без неприятностей. В беседе с многочисленными поклонниками Анна призналась, что сильно обгорела на солнце, хотя и пользовалась средствами с максимальной степенью защиты. Певица пожаловалась на боль, призналась, что не взяла никаких специальных средств по спасению кожи и попросила совета у фанатов, какие есть народные методы лечения обгоревших частей тела.

По словам Семенович, сильно пострадало лицо. Она предположила, что ей сможет помочь сметана. Чуть позже артистка написала о своем состоянии. "Обгорела жесть, мордаха красная, видимо ей стыдно за что-то (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – не без юмора рассказала Анна Семенович.

Подписчики инстаграм-аккаунта артистки немедленно отреагировали на беду, случившуюся с их любимицей, и буквально завалили ее различными советами, Вплоть до того, чтобы она не раздумывая обращалась за квалифицированной медицинской помощью. Впрочем, сама Анна Семенович не унывает. Певица настроена оптимистично, у нее прекрасное настроение и отменный аппетит. Она выложила видео своего ужина, признавшись, что без ума от местного карри.

Эффектная исполнительница призналась, что совершенно не волнуется по поводу своей фигуры, принимает и любит себя в любом весе, а уж на отдыхе считает своим долгом ни в чем себе не отказывать. Однако Анна Семенович уточнила в "Сторис", что по возвращении в Россию будет активно работать над собой.