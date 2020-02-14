"Что с лицом?": народ в шоке от опухшей Гузеевой

На фотографии телезвезда изображена в черном полушубке, спортивных штанах и в уггах, усыпанных пайетками. Она стоит на фоне новогодний декораций. Вероятно, женщина решила прогуляться по зимней Москве в свой выходной.
В подписи к посту Лариса Гузеева написала несколько философских рассуждений. "Мое счастье в том, что я никогда никого не винила в своих падениях и неудачах, благодарю судьбу за радости и успехи", – отметила актриса.
"Надо же так одеться? Нарочно не придумаешь", "Ну Вы и опухшая", "А почему без макияжа?" – спросили некоторые фолловеры. "А что с лицом?" – спросила одна из подписчиц на свою голову. Лариса Гузеева никогда за словом в карман не полезет, вот и на этот раз она невозмутимо парировала: "С вашим? Откуда же мне знать".
Однако большинство фолловеров признались женщине в любви и отметили ее прекрасную внешность. "Самая лучшая! Если роль в кино, то так вами сыграна, что остались в памяти навсегда!", "Красотка! Любви Вам и счастья!", "Шикарна, как всегда!", "Вы прекрасная, вы такая, какая есть, вы настоящая, оставайтесь такой всегда", – написали преданные поклонники.
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