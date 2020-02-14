19-летняя дочь Гузеевой иссохла после серьезной операции

В связи с этим Ольга Бухарова набрала десять килограммов. Полтора месяца она пребывала в тяжелой депрессии, ее тошнило, и шла носом кровь. Кроме того, у звездной наследницы началась бессонница и настолько сильные головные боли, что она едва не теряла сознание.
Лишний вес доставлял много дискомфорта дочери Гузеевой, которая всегда была очень хрупкой девушкой. Но накануне Ольга поделилась радостной новостью – ей удалось похудеть. Еще в январе она весила 63 килограмма, а уже в средине февраля – 58,4. Почти пять килограммов всего за месяц!
Как Бухаровой удалось так быстро распрощаться с ненавистными килограммами неизвестно. Возможно ей помогли диеты или же занятия в фитнес-зале.
Своим достижением наследница Гузеевой поделилась с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала снимок, на котором запечатлены ее ноги на весах. Первым делом в глаза бросается лак на ногтях, который частично слез. "Простите ради Бога за маникюр!", – подчеркнула девушка.
Напомним, у Бухаровой обнаружили опухоль. К счастью, она оказалась доброкачественной. Ольге требовалась срочная операция, которая в последствие и спровоцировала гормональный сбой.
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