"Жизнь одна": Лариса Гузеева призвала носить летом шубу и праздничные трусы

На фан-странице шоу "Давай поженимся!" в "Инстаграм" появился забавный ролик, который был снят во время выхода передачи в эфир. В нем Лариса Гузеева рассуждает со своей соведущей Розой Сябитовой и остальными присутствующими о свадьбе.
Как правило, в этот день жених и невеста хотят быть самыми красивыми. Лариса Гузеева уверена, что надевать красивые вещи надо каждый день, а не ждать какого-то большого праздника.
"Жизнь – она одна. Поэтому надо носить праздничные трусы каждый день. Я вам что хочу сказать. Любимую шубу надо носить и зимой, и летом. Любимые бриллианты тоже каждый день, а не ждать этого праздника", — отметила телезвезда. В подписи под видео подписчикам был задан вопрос, устраивают ли они себе праздники каждый день.
Отметим, что хейтеры любят критиковать Ларису Гузееву за ее эпатажные высказывания. Телеведущая резко осаждает хамов, не давая себя в обиду. Кроме того, предметом частого обсуждения в Сети являются изменения во внешности телеведущей.
Напомним,
ранее Лариса Гузеева перекрасила волосы из светлого в темный. Многие сочли такое
перевоплощение положительным. Также знаменитость одарили комплиментами после похудения.
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