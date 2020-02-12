Собчак оправдалась за провал своего нового шоу на Первом канале

Зрители крайне негативно отреагировали на сюжет, с которого стартовала передача. Многие посчитали подобный формат оскорбительным и недопустимым на главном канале страны.
На критику Ксения Собчак ответила в своем стиле. Она намекнула, что те, кто не понял формат шоу, якобы просто не могут оценить умный, интеллигентный разговор с "документалкой". "Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор", – цитирует телеведущую Ura.ru.
Также светская львица считает, что у каждой программы есть свой зритель. Те же, кто остался недоволен творчеством Ксении на Первом канале, могут переключиться на "Ютуб", чтобы посмотреть альтернативное шоу от блондинки – "Осторожно, Собчак", приводит слова женщины Teleprogramma.pro.
Напомним, Ксения Собчак решила высказаться по резонансной теме – делу сестер Хачатурян, которых сейчас судят за убийство отца, насиловавшего их годами. Она пригласила на интервью мать девочек и показала зрителям видеореконструкцию издевательств, которые позволял себе покойный Михаил Хачатурян. Пользователи соцсетей посчитали, что Собчак "пробила очередное дно".
Кстати, ранее стало известно, что формат "Док-ток" Ксения украла у телеканала RTVI. Там передача выходит под таким же названием.
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