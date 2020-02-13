"Тоже с косоглазием": любовница Тимати впервые показала лицо сына

Подруга Тимати показала ребенка, который появился осенью прошлого года. Девушка познакомила фолловеров с Ратмиром и спросила, на кого, по мнению подписчиков, похож малыш.
Многие посчитали, что темноволосый ребенок больше походит на отца, другие же высказались в пользу матери. "Какой сладкий малыш! Глаза папины", "На себя похож мальчик", "На Алису", "Глаза и брови – Тимура Ильдаровича! А нижняя часть лица – твои, Насть!", "На папу", – разделилось мнение поклонников семьи. Однако все сошлись в одном, что малыш – чудесный, сообщает Пятый канал.
"Тоже с косоглазием?" – уточнила подписчица, явно намекнув на дочь Тимати Алису, у которой заметно кривоватый взгляд. Девочка часто ходит в коррекционных очках. Видимо, наследственность дает о себе знать и со вторым ребенком.
Напомним, 24-летняя модель родила сына около четырех месяцев назад. Рэпер пока не спешит жениться на матери своего второго ребенка. Возможно, мы так никогда и не увидим звездно свадьбы, ведь Алену Шишкову, подарившую певцу дочь, он так и не повел под венец.
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