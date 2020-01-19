"Это была моя ошибка": потащившая младенца на курорт избранница Тимати горько пожалела

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова совершила серьезную ошибку. По словам модели, ей следовала сразу после родов обратиться к специалисту.

Минувшей осенью избранница артиста впервые стала матерью. Анастасия Решетова родила рэперу Тимати сына. Мальчика назвали Ратмир.

Модель еще во время беременности призналась поклонникам, что планирует кормить ребенка грудью. Анастасия говорила, что не понимает матерей, которые без весомых причин делают выбор в пользу искусственного питания.

Между тем Решетова в этом вопросе сама столкнулась с трудностями. В определенный момент у нее снизилась выработка молока. По словам манекенщицы, это произошло из-за физических нагрузок: Анастасия вернулась к тренировкам почти сразу после появления младенца. О фитнесе пришлось забыть, но отказ от спорта проблему не решил.

"Это была моя ошибка, не повторяйте ее. Выработка адреналина сильно ухудшает лактацию или просто останавливает. Надо было после родов обратиться к грамотному специалисту по ГВ, чего я не сделала, так как изначально все было просто идеально", – написала в "Сторис" своего "Инстаграм" избранница рэпера Тимати.

Отметим, что сейчас Анастасия и ее трехмесячный сын отдыхают в Коста-Рике. По словам Решетовой, она столкнулась с непониманием поклонников. Фанаты распекают девушку из-за того, что она потащила младенца в отпуск.

"Чем вы думали, когда тащили такого кроху в путешествие?" - такого рода возмущения часто встречаю в комментариях. Я наверное ошарашу всех ответом, но головой 😀 Во-первых, мы дождались почти 3х месяцев, а это значит что он уже далеко не новорожденный)) Проконсультировались с врачом и убедились, что со здоровьем у него порядок, также сделали профилактику ротавируса. Тем более мы на ГВ – это значит, что мои антитела стоят на страже здоровья сына) (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – ответила избранница рэпера Тимати критикам.