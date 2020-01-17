"Отец-молодец": радостная Решетова показала место зачатия сына

Сейчас звездная семья отдыхает в Доминикане на собственной вилле. Вместе с сыном и мужем Решетова наслаждается беззаботными днями. Она часто выкладывает в свой микроблог фото. В этот раз девушка опубликовала снимок, на котором показала место, где был зачат ее сын Ратмир.
В кадре знаменитость позирует с мальчиком на руках. Уже по традиции Анастасия скрыла от общественности его лицо. На фото девушка облачена в бежевый топ и светлые джинсовые шорты. Решетова улыбается.
"Тут начала зарождаться новая маленькая жизнь – наш будущий сынок. А сегодня ему уже 3 месяца", – цитирует жену Тимура Юнусова "Экспресс газета".
Поклонники бурно отреагировали на снимок. За несколько часов публикация набрала около 310,5 тысяч лайков. Фанаты высказали в адрес молодой мамы и ее сына комплименты.
"Лапули💜😭🥰 а представляю, какие это ощущения 🥰☄️♥️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Прелесть😍 Поздравляю😍 растите, не болейте😘", "Дай Аллах ему Здоровья и его Родителям🙏пусть растет на радость вам и нам🌹🌹🌹", "Отец молодец" – высказались восхищенные пользователи.
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