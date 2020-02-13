Отодвинула от соревнований: Тарасова откровенно о конфликте с Чайковской

Сегодня, 13 февраля, день рождения отмечает Татьяна Тарасова. Всемирно известный тренер по фигурному катанию прокомментировала упорно муссирующиеся слухи о напряженных отношениях с коллегой Еленой Чайковской.

С рождения Татьяны Тарасовой было очевидно, что ее ждет спортивное будущее, ведь она появилась в семье известного тренера по футболу и хоккею Анатолия Тарасова. Уже в четыре года она встала на коньки и мечтала, чтобы папа ею гордился, поэтому стала фигуристкой. В паре с Георгием Проскуриным Татьяна Тарасова участвовала во Всемирной Универсиаде 1966 года. Однако спортивная карьера Тани быстро закончилась. Всему виной травма. "Я перестала кататься в связи с тем, что изуродовалась, – выпадала рука после травмы", – объяснила Тарасова.

Два года руку фигуристки пытались вылечить лучшие медики, но ее тренер Елена Чайковская, вероятно, понимала, что все кончено, и постепенно отодвинула воспитанницу от соревнований, передает Starhit. "Да, меня никто не выгонял, просто она создала такие условия, при которых меня не было видно", – объяснила тренер в программе "Сегодня вечером".

Тогда ходили слухи, что в результате этой ситуации Татьяна Тарасова затаила обиду на Елену Чайковскую, и с тех пор между двумя женщинами конфликт. Однако та опровергла эти слухи. Она сказала, что ситуация давно в прошлом. К тому же, именно в тренерской работе она обрела настоящее счастье.

Кстати, на том, чтобы она стала воспитателем юных фигуристов, настоял ее отец Анатолий Тарасов. Видя, как сильно переживала Татьяна уход из спорта, он заставил ее пойти на каток. "Он сказал: "Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Все". В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь", – заключила Татьяна Тарасова.