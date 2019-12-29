Дрожащая Тарасова рассказала о страшных симптомах у Волчек перед смертью

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проститься с подругой. Она сообщила, что смерть режиссера Галины Волчек стала для нее большим ударом.

В Москве, в театре "Современник", прощаются с актрисой, режиссером Галиной Волчек. Толпы людей несут цветы, чтобы оставить их у гроба знаменитости, поклониться в пояс.

Среди прочих возложить срезы к ногам худрука "Современника" пришла Татьяна Тарасова. Она сказала несколько слов со сцены. Знаменитость не могла унять дрожь в теле и голосе, казалось, что она вот-вот разрыдается.

По словам Тарасовой, Волчек умела дружить. Она к каждому человеку могла найти подход. Татьяна Анатольевна призналась, что в трудные минуты всегда бежала за утешением к Галине Борисовне.

"Мне очень повезло, я разделяла с ней все. Я всегда с ней соглашалась. Как она любила своих артистов, как ими гордилась! Нет никаких слов. Только 19-го (декабря – Прим.ред) мы справляли ее день рождения. Она была добродушная, веселая. Прости нас, что мы не видели тогда, что ты уже болела. Спасибо тебе Галя за мою лично жизнь, за жизнь каждого из нас", – цитирует Татьяну Тарасову "Московский Комсомолец".

После Татьяна Анатольевна вспомнила, что во время празднования дня рождения заметила странность за Галиной Волчек. Артистка, по словам тренера, кашляла очень сильно. К сожалению, внимание на этот симптом тяжелой болезни тогда никто не обратил.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. До кончины она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких.