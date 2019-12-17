Вскрылась подноготная грызни Водонаевой и Бони

Многолетний конфликт экс-участниц шоу "Дом-2" Алены Водонаевой и Виктории Бони не скоро закончится. Светские львицы еще много лет будут поливать друг друга грязью. Публичная грызня выгодна обеим девушкам.

Кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым объяснила, почему Водонаева и Боня не могут отстать друг от друга.

"Бывают женщины настолько злопамятные. И они еще подогревают эту ненависть, зависть друг к другу. Они тем самым делают себе рейтинг… Вообще, конечно, обе красивые, обе неглупые, очень умные женщины, обе умеют себя подать в обществе, обе по-своему счастливы. У обеих женщин свои какие-то проблемы. Давно бы уже этот конфликт можно было закрыть, забыть и не вспоминать. Но есть одно но: женское соперничество, которое не дает спокойно спать", – сказала Ярикова.

Елена отметила, что в своей практике встречала женщин, которым давно под 70, дамы находятся в перманентном конфликте уже лет так 50. По словам психолога, десятилетняя грызня Алены Водонаевой и Виктории Бони закончится еще нескоро. Не исключено, что звезды шоу "Дом-2" будут выяснять отношения до гробовой доски.

"Как упустить возможность лишний раз вставить шпильку и напомнить "подружке" о себе. Я не думаю, что они к чему-то придут. Если только, чтобы наши с тобой выводы опровергнуть. Это было, есть и будет – женское соперничество, женская ревность друг к другу. Хотя, в принципе, девчонкам пора успокоиться. Все нормально и у той, и у этой. Нужно просто перелистнуть страницу. Но они не могут закончить отношения, если они говорят и не упускают возможность вставить шпильку, значит какая-то обида, какой-то червяк точит", - рассудил психолог.

Напомним, не так давно Алена Водонаева призналась, что именно она "слила" интимные фото Виктории Бони и Степана Меньщикова журналистам. Светская львица сообщила, что таким образом отомстила "заклятой подруге". Много лет назад Виктория, по словам Алены, рассказала репортерам о ее внематочной беременности.