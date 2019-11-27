Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей

Для празднования торжества звезда отправилась на Мальдивские острова. Там она арендовала виллу в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi.
Именинница облачилась в нежный наряд, который лишний раз подчеркнул ее свежесть и сохранившуюся молодость. Виктория надела платье-миди с запахом нежно-голубого цвета. Благодаря люрексу наряд сиял, озаряя все на своем пути.
Завершили аутфит белые туфли на плоской подошве и сумочка в тон. Волосы Боня уложила в высокий конский хвост.
Также актриса продемонстрировала роскошный букет цветов, который ей вручил кто-то из приглашенных гостей. А праздничный стол, тем временем, был украшен воздушными шарами.
Поклонники наперебой стали заваливать светскую диву поздравлениями. Кажется, что в этот день ей пожелали всего, что только можно придумать. Кроме того, фанаты неустанно повторяли, что Виктория выглядит значительно моложе своих лет.
"Вы роскошная женщина, счастья вам и благополучия!", – от всей души написала обожательница.
Модель, в свою очередь, призналась, что поздравлений слишком много, и она просто не успевает отвечать всем. Тем не менее, она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех фолловеров. "Отдельное спасибо за мою улыбку тем, кто заставляет меня улыбаться каждую минуту", – отметила Боня.
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