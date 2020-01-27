"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне

Исчезновение экс-участницы шоу "Дом-2", телеведущей Виктории Бони и ее инстаграм-аккаунта наделало много шума в СМИ. По мнению эксперта, история с таинственной пропажей звезды может быть спланированной пиар акцией.

На днях экс-участница шоу "Дом-2" сообщила поклонникам, что летит в Перу. Виктория Боня заявила, что отправляется в глубокие джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.

Спустя время пропала личная страница Виктории в "Инстаграм". Теперь при переходе на аккаунт звезды можно увидеть сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". Боня перестала выходить на связь с фанатами.

В прессе тут же появились статьи, в которых озвучивалось предположение, дескать, с Викторией Боней случилось что-то страшное в Перу. По словам эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна, такая реакция журналистов была ожидаема.

"Мы с председателем комиссии по СМИ Общественной Палаты России Александром Малькевичем всю эту историю с Викторией Боней в медиа предвосхитили в своих публикациях, когда она еще не стала топ-историей страны. И какими будут заголовки, мы тоже расписали. Были выложены все варианты развития событий еще днем 25 января. Самое забавное, что СМИ четко следуют нашему "плану". Спасибо конечно, что еще пока не пишут о том, что Боню могли растерзать каннибалы в Перу, но то, что она потерялась после встречи с ними, такие предположения в медиа уже звучат", – сказал Манукян "Дни.ру".

Эксперт задается вопросом: а была ли вообще поездка в Перу? Вадим не исключает, что история с исчезновением в джунглях, – это отличный пиар-ход.

"В этом случае надо сказать, что он отлично сработал! Во всех этих скандальных историях медиа работают по принципу "испорченного телефона" и снежного кома. Как и здесь, началось все с "исчезновения "Инстаграм", а заканчивается "встречей с каннибалами в Перу". Но с Викторией Боней, я надеюсь, все в порядке. Вполне возможно, что она вообще просто отключилась от всего внешнего мира, а СМИ тут шум и панику подняли, если конечно она эту историю не придумала специально", – отмечает общественник.

"Но это не самое любопытное, – продолжает Вадим Манукян, - Вы видите в "Инстаграм" миллионы подписчиков, которые ринулись искать потерявшуюся Викторию Боню? Нет? Тогда может стоит задаться вопросом: а все эти звезды "Дома-2" на самом деле популярны или это просто медиа подогревают к ним искусственный интерес? Недавно про Алену Водонаеву говорили слишком много. И самое главное, зачем к ним столько внимания всегда, если они даже собственным подписчикам не интересны? А может их миллионы – не миллионы вовсе и все эти подписки просто раздутая история? Задайтесь каждый этим вопросом, а правильный ответ вы уже знаете".