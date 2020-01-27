"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской
Меньщиков из "Дома-2" разбился в аварии
Дорогая и серьезная операция: дочь разрыдалась из-за сменившей пол Кравец
"Это же подлость": мать откровенно о расставании Пелагеи с мужем
Официальное заявление отказавшегося от всех Сергея Лазарева
партнеры
Воскресенье 26 января
Лента новостей
16:17
На юго-востоке Москвы произошла стрельба
14:58
Умер основатель петербургского театра "Буфф"
12:49
Шокирующее фото Андрея Малахова стало сенсацией
11:52
Приватный разговор Галкина об Орбакайте стал достоянием общественности
11:38
"Бить морду ": муж известной певицы взбесился из-за подлой подставы Шепелева
10:53
Перекроили: лицо кардинально изменившейся Пугачевой вызвало оторопь
10:51
"Фу! Надоели!": взбудораженным из-за Заворотнюк напомнили об умирающих детях
10:10
Коронавирус добрался до России? В Москве госпитализировали китайцев с высокой температурой
09:57
День колдунов: названа жуткая опасность 28 января
08:21
Порадуй скотину: необычные приметы на 27 января
06:03
"Стареем": изменившуюся Алсу не узнали после травли
04:29
Брежнева в роскошном наряде показала умопомрачительный разрез
02:35
"Эталон женской красоты": раздетая Литвинова довела россиян до экстаза
00:16
Миронова пожаловалась на трудности материнства
22:24
"Невеста": Дапкунайте в белом платье произвела фурор
20:07
Коронавирус больно ударил по Водяновой
18:29
Дональд Трамп прилюдно сел в лужу
17:47
Зарплата и штрафы: раскрыта подноготная шоу "Дом-2"
17:11
"Потрясение и предательство": жуткому виду запустившего себя Григорьева-Апполонова нашли объяснение
16:55
"Прикрывается трупами": Галкину врезали за гнусную спекуляцию
16:22
Отвергнутый Газманов поставил жесткий ультиматум избраннице
15:52
Лобода похвасталась удивительным раритетным фото
15:06
"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
14:44
Вырезавшая грудь Кудрявцева поделилась неожиданным снимком
14:23
Влез в долги: появились данные о неприятном положении Прилучного
13:53
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
13:27
Высоцкая показала сына-подростка после пропажи
12:48
"Мордой по асфальту таскали": покрасневшая Бузова вызвала ужас
12:15
"Так постарел": Боярский без шляпы напугал россиян своим видом
11:47
Кристина Асмус сообщила о большой потере
11:20
Земфира сделала важное заявление после слухов о тяжелом заболевании
10:54
Бросил Пугачеву с детьми: Галкин сбежал от жены на другой конец света
10:37
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
10:13
"Упал лицом": сын Бледанс серьезно пострадал
10:07
"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу
08:01
Ермилов день: зачем сидеть дома и следить за кошками 26 января
06:08
"Не спасет от заражения": над сыном Рудковской нависла страшная угроза
04:09
"Во все тяжкие": Кейт Миддлтон приписали отношения на стороне
01:57
"Приведет к печальному концу": Батрутдинов рискует остаться без семьи
00:03
Клявер прилюдно взял соблазнительную Славу за столом
21:41
"Похож на лик с иконы": резко преобразившийся Галкин стал копией Иисуса Христа
21:39
В России изменился подход к питанию домашних животных
21:31
Массовое ДТП в Петербурге: столкнулись четыре машины
21:04
"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку
21:00
Восстанавливающие невинность Кравец хирурги сцепились перед операционной
20:55
"У Шаляпина теперь Танечка": певца поймали в компании новой пассии
20:50
Больной с подозрением на новый вирус попал в больницу в Петербурге
20:18
Сразу с двумя: одинокий Батрутдинов пустился во все тяжкие в Таиланде
19:31
"Злой рок": больная раком Заворотнюк оказалась на грани смерти
18:47
Марсианская вода оказалась пригодной для жизни
17:59
Пропавшего Бурунова из "Полицейского с Рублевки" нашли в клинике
17:54
Автор "Дома-2" вернет Гурченко с того света с помощью технологий
17:48
Шоу "Слабое звено" вернется на телеэкраны с прежней ведущей
17:21
Рассвирепевшая Малышева побила подростков в эфире Первого канала
17:18
"Кто пустил без шапочки?": звезда "Универа" Рудова голая заявилась в бассейн
17:08
Лекарство от рака нашли в подорожнике и календуле
17:01
Произойдет чудо: предсказано будущее России после ухода Путина
16:50
"С температурой под 40": звезда "Дома-2" оставила больного сына без помощи
16:37
"Это отстой просто!": Гузеева довела невесту до срыва и сравнила ее с проституткой
16:30
Шесть человек погибли из-за стрельбы в немецком городе
16:13
"Цены снизьте": люди взвыли от стоимости проезда по Крымскому мосту
16:02
Народ в ужасе от вида погребенной заживо актрисы сериала "Крепостная"
15:58
"Сваху уважать надо!": взбешенная Сябитова сорвалась на гостя в эфире
15:53
"Тихушница-психопатка": что стоит за подозрительным поведением Фриске
15:49
"Каждая секунда на счету": Лопырева молит о деньгах на лечение ребенка
15:38
В Китае сделали первый снимок смертоносного коронавируса
15:22
Необычный симптом позволит выявить рак на ранней стадии
15:13
Изменившуюся до неузнаваемости Стриженову перепутали с Пугачевой
15:13
"Мне безумно хотелось отвернуться и больше на это не смотреть": пронзительная исповедь Лолиты о любви
15:10
Перенесший микроинсульт Вячеслав Добрынин поставил на себе крест
14:57
Дочь Топурии под смех мамы рассказала о зверствах
14:55
"Неумный поступок": простофилю Зеленского крупно подставили
14:44
Предложение на кладбище: актриса российских сериалов шокировала Корчевникова
14:41
Умерла старейший практикующий хирург России
14:31
Дорожащий растительностью Галкин борется за комфорт Пугачевой
14:13
В Китае объявлен высший уровень угрозы из-за коронавируса
14:05
Стриженова получила удар из-за "бездарной" дочери
13:41
Как правильно готовить кофе
13:36
"Стояла над ним с подушкой": измученная издевательствами актриса "Кухни" Ксенофонтова о попытке убийства
13:31
Пьяный россиянин застрелил сторожа из охотничьего ружья в ходе ссоры
13:28
Юлечка забрала: сына Рязановой похоронят возле Началовой
13:25
Совет экспертов: как избежать переутомления
13:04
Как обезопасить себя во время интернет-шопинга
13:03
Житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку
12:58
Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына
12:40
У беременной Костенко обнаружили аномалию
12:34
"Что ты меня позоришь?": Игорь Крутой публично обратился к родному человеку
12:25
"Не девушка, а мечта": Загитова переплюнула Волочкову
12:23
Умер командовавший десантом в Афганской войне генерал-майор
12:17
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
12:09
Кровоизлияние в мозг и кома: пережившая нападение звезда сериала "Убойная сила" борется за жизнь
12:00
На Урале женщина выпала из окна на девятом этаже
11:54
"Разоблачили всю гнилость": скандальное заявление ЦРУ произвело фурор
11:44
Мышьяк в рисе: диетолог предупредила об опасности
11:39
Очень интересно: врач обрисовал неожиданные перспективы умирающей Заворотнюк
11:22
Для пациентов с коронавирусом в кратчайшие сроки построят больницу
11:20
Седокова показала выпирающие соски крупным планом
11:09
Есть жертвы: в Ярославле столкнулись легковушка и два автобуса
11:01
Звезде сериала "Склифосовский" всадили нож в спину на шоу Шепелева
10:56
Ошарашенный Винокур вышел из себя из-за громкого скандала
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не спасет от заражения": над сыном Рудковской нависла страшная угроза
Клявер прилюдно взял соблазнительную Славу за столом
"Вам не надоело еще?": родных Заворотнюк требуют к ответу
"Упал лицом": сын Бледанс серьезно пострадал
Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
Бросил Пугачеву с детьми: Галкин сбежал от жены на другой конец света
Шоу-бизнес

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне

Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/www.globallookpress.com.
Исчезновение экс-участницы шоу "Дом-2", телеведущей Виктории Бони и ее инстаграм-аккаунта наделало много шума в СМИ. По мнению эксперта, история с таинственной пропажей звезды может быть спланированной пиар акцией.
прочитано 1303 раза

На днях экс-участница шоу "Дом-2" сообщила поклонникам, что летит в Перу. Виктория Боня заявила, что отправляется в глубокие джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.

ПО ТЕМЕ

"Неактуально и давно в прошлом": Боня решилась на изменения во внешности

Усохшая рука Виктории Бони ошарашила народ

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Спустя время пропала личная страница Виктории в "Инстаграм". Теперь при переходе на аккаунт звезды можно увидеть сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". Боня перестала выходить на связь с фанатами. 

В прессе тут же появились статьи, в которых озвучивалось предположение, дескать, с Викторией Боней случилось что-то страшное в Перу. По словам эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна, такая реакция журналистов была ожидаема.

"Мы с председателем комиссии по СМИ Общественной Палаты России Александром Малькевичем всю эту историю с Викторией Боней в медиа предвосхитили в своих публикациях, когда она еще не стала топ-историей страны. И какими будут заголовки, мы тоже расписали. Были выложены все варианты развития событий еще днем 25 января. Самое забавное, что СМИ четко следуют нашему "плану". Спасибо конечно, что еще пока не пишут о том, что Боню могли растерзать каннибалы в Перу, но то, что она потерялась после встречи с ними, такие предположения в медиа уже звучат", – сказал Манукян "Дни.ру".

Эксперт задается вопросом: а была ли вообще поездка в Перу? Вадим не исключает, что история с исчезновением в джунглях, – это отличный пиар-ход.

"В этом случае надо сказать, что он отлично сработал! Во всех этих скандальных историях медиа работают по принципу "испорченного телефона" и снежного кома. Как и здесь, началось все с "исчезновения "Инстаграм", а заканчивается "встречей с каннибалами в Перу". Но с Викторией Боней, я надеюсь, все в порядке. Вполне возможно, что она вообще просто отключилась от всего внешнего мира, а СМИ тут шум и панику подняли, если конечно она эту историю не придумала специально", – отмечает общественник.

"Но это не самое любопытное, – продолжает Вадим Манукян, - Вы видите в "Инстаграм" миллионы подписчиков, которые ринулись искать потерявшуюся Викторию Боню? Нет? Тогда может стоит задаться вопросом: а все эти звезды "Дома-2" на самом деле популярны или это просто медиа подогревают к ним искусственный интерес? Недавно про Алену Водонаеву говорили слишком много. И самое главное, зачем к ним столько внимания всегда, если они даже собственным подписчикам не интересны? А может их миллионы – не миллионы вовсе и все эти подписки просто раздутая история? Задайтесь каждый этим вопросом, а правильный ответ вы уже знаете".

27 января 2020, 00:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Она уже давно не вкусная. Каннибал не позарится .
Гость
Ответить
Каннибалы б ботоксом отравились и силиконом подавились...
Просто Я
Ответить
Канибаллов правда жалко)
Просто Я
Ответить
Ну да и Сапщак в Перу отправить и Соболь...
Просто Я
Ответить
Да лучше бы съели, надоело каждую ш.... обсуждать, и водонаеву в Перу отправить...
Гость
Ответить
"много шума в СМИ", " фанаты Бони" - ржунимагу!))
1

Популярные темы форума

Политика

Разъяренный Лукашенко набросился на подчиненных
"Он покойник": Зеленский поплатился за роковую ошибку
Казус на встрече Путина с принцем Чарльзом шокировал народ
Обнародована личная переписка Мишустина после назначения премьером

Шоу-бизнес

Семь подвенечных нарядов: Волочкова раскрыла подробности предстоящей свадьбы
Отец обнародовал фото абсолютно голой Меган Маркл
Узнавшая о долгах Прилучного Муцениеце сообщила важную новость
Прошедшая через испытания жена Харатьяна: "Дима меня не отпускает"

Проишествия

В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки
Выстрел в упор: жестокое убийство ветерана из-за Зеленского шокировало народ
Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

Lifestyle

Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Самая дорогая эскортница делает карьеру в большом кино
Шоу-бизнес

Пригожин застукал Валерию за странным занятием

Поклонники были удивлены
Шоу-бизнес

Известие о смертельном диагнозе добило Кудрявцеву

Телеведущая изменилась в лице
Общество

Коронавирус добрался до России? В Москве госпитализировали китайцев с высокой температурой

Их обследуют медики
Шоу-бизнес

Миронова пожаловалась на трудности материнства

Артистка родила ребенка в сентябре прошлого года

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп совместимости: Скорпион с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Орет и бесится: Мишустин сводит подчиненных с ума

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Не могу больше молчать": жена Семака рассказала о пополнении
"Досталось за то, что я толстый": Тарасова разнесла Уткина в пух и прах
"Внутри меня фейерверк": российский фигурист не смог сдержать слез
Знаменитая теннисистка обратилась в полицию из-за происков злопыхателей

Регионы

"Ждать недолго": над Крымским мостом нависла страшная угроза
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru