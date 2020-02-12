С трудом пережившая развод Михалкова отказалась от поиска партнера

Надежда была замужем за кинематографистом почти семь лет. В браке у пары появились двое детей: дочь Нина и сын Иван. К сожалению, ни общие наследники, ни венчание в Бодбийском монастыре в Грузии не укрепили отношения Михалковой и Гигинеишвили.
После развода режиссер быстро нашел новую любовь. Минувшим летом он повел в ЗАГС светскую львицу Надежду Оболенцеву.
Тем временем Надежда окунаться в новые романтические отношения не спешит. По словам Михалковой, она не находится в активном поиске и не пользуется приложениями для знакомств. Более того, артистка с трудом представляет, как по фото и списку интересов можно найти того самого мужчину.
"В этом отношении я больше классик, и мои друзья такие же. Просто у всех уже есть дети, и куда больше поисков партнера нас волнуют такие вопросы: кто чем заболел, как заполнить заявление в школу, у кого краснуха в детском саду", – отмечает Надежда Михалкова.
Артистка не отрицает, что тяжело переживала расставание с мужем, ведь в семье артистки развод всегда был чем-то постыдным. Со временем Надежда поняла, что установки про "раз и навсегда" – это пережитки советского воспитания. В СССР крах семьи считался позором. На самом же деле в отношениях нельзя потерпеть неудачу.
"Сейчас тебе хорошо с человеком, через неделю может быть не очень – ну и спасибо за те дни, что вы были вместе", – рассуждает Надежда Михалкова в интервью Hello.
Интересно, что после расставания с мужем актриса не перестала верить в любовь. Настоящее подлинное чувство, по мнению знаменитости, заключается в том, что ты готов жить с человеком несмотря на любые трудности.
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